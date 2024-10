Rigenerare recuperare rispettare | Marevivo e l’Istituto buddista Soka Gakkai lanciano 3 R per il Mare

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il progetto die delItalianoper proteggere e valorizzare la biodiversità marina. Recuperati già 116 pneumatici fuori uso nel Golfo di Palermo. È partito in Sicilia “3 R per il”, il progetto difinanziato dal “Bando Ambiente 2023 – Spazi Blu”, promosso nell’ambito dell’Otto per Mille dalItaliano, allo scopo di coinvolgere i cittadini e intervenire su aree marine degradate con azioni di recupero e restauro naturalistico.