Raid mirato delle Idf in Cisgiordania: ucciso il nuovo capo della Jihad islamica palestinese (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il ventenne Mohammed Iyad Abdullah era il capo della branca del gruppo islamista palestinese di Nur Shams: avrebbe sostituito il suo predecessore ucciso nel mese di agosto Ilgiornale.it - Raid mirato delle Idf in Cisgiordania: ucciso il nuovo capo della Jihad islamica palestinese Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il ventenne Mohammed Iyad Abdullah era ilbranca del gruppo islamistadi Nur Shams: avrebbe sostituito il suo predecessorenel mese di agosto

Dopo l'attacco alle postazioni italiane dell'Unifil, Tel Aviv bombarda ancora in Libano e in Cisgiordania.

Israele - Idf : “Ucciso capo Jihad islamica palestinese” - Il raid nel campo profughi di Nur Shams, in Cisgiordania: morto Mohammed Iyad Abdullah. Abbattuto drone diretto a Ashkelon L'esercito israeliano ha annunciato che due persone sono state uccise in un attacco aereo israeliano nel campo profughi di Nur Shams in Cisgiordania e ha affermato che i due erano terroristi della Jihad islamica palestinese. (Sbircialanotizia.it)