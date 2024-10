Rai L Fontana | servizio pubblico strumento di coesione e crescita

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (askanews) – “La Camera dei deputati è lieta di ospitare la cerimonia celebrativa della prima trasmissione radiofonica italiana, andata in onda il 6 ottobre 1924, e dell’inizio della programmazione televisiva, avvenuto il 3 gennaio 1954. Due date che hanno segnato una svolta epocale per l’Italia. La radio e la televisione hanno infatti contribuito al progresso sociale e culturale del nostro Paese, rivelandosi preziosi strumenti die didelle nostre comunità”. Lo ha detto, prendendo la parola in aula in apertura della cerimonia in corso a Montecitorio, il presidente della Camera, Lorenzo. “La storia delradiotelevisivo – ha sottolineato – è strettamente intrecciata con quella italiana.