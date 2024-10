Ilrestodelcarlino.it - Ragazza morta a scuola a Montagnana: presto l’autopsia. La prima ricostruzione

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Rovigo, 11 ottobre 2024 – Si cercherà di far luce sulla tragedia successa ieri in unadi(Padova), dove unadi 16 anni èdopo essere precipitata dalla scala antincendio. Secondo la primissima, dopo aver chiesto all’insegnante di poter uscire dalla classe per andare in bagno, la studentessa si sarebbe lanciata volontariamente. I soccorsi sono stati inutili: le ferite causate del forte impatto con il suolo sono state troppo gravi. La procura di Rovigo sta indagando per risalire alla precisa dinamica di quanto è successo: il procedimento è, per ora, a carico di ignoti. In giornata è prevista l’assegnazione dela un medico legale: si tratta di una prassi dovuta, anche per comprendere meglio le esatte cause del decesso della giovane vittima.