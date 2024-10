Quarto, bambino di 10 anni morto a scuola durante la ricreazione (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tragedia a Quarto, in provincia di Napoli, dove un bambino di 10 anni è morto durante la ricreazione a scuola. I fatti si sono verificati nella mattinata di venerdì 11 ottobre all’istituto Borsellino. Secondo le prime ricostruzioni, l’alunno si sarebbe improvvisamente accasciato al suolo perdendo conoscenza. Il personale scolastico ha subito lanciato l’allarme al 118, ma ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari si è rivelato vano. L’autopsia chiarirà le cause del decesso Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto, il pm di turno della procura di Napoli e il medico legale. Il magistrato ha disposto l’autopsia volta a chiarire le esatte cause del decesso. Articolo completo: Quarto, bambino di 10 anni morto a scuola durante la ricreazione dal blog Lettera43 Lettera43.it - Quarto, bambino di 10 anni morto a scuola durante la ricreazione Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tragedia a, in provincia di Napoli, dove undi 10la. I fatti si sono verificati nella mattinata di venerdì 11 ottobre all’istituto Borsellino. Secondo le prime ricostruzioni, l’alunno si sarebbe improvvisamente accasciato al suolo perdendo conoscenza. Il personale scolastico ha subito lanciato l’allarme al 118, ma ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari si è rivelato vano. L’autopsia chiarirà le cause del decesso Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto, il pm di turno della procura di Napoli e il medico legale. Il magistrato ha disposto l’autopsia volta a chiarire le esatte cause del decesso. Articolo completo:di 10ladal blog Lettera43

Un bambino di 10 anni muore in una scuola di Quarto - SEGUONO AGGIORNAMENTI. Stamattina presso l’Istituto Borsellino di Quarto un alunno di classe quinta è stato colto da malore, si è accasciato al suolo e vani sono risultati tutti i tentativi di rianimarlo. . Tempestivo l’intervento dei docenti prima e dei sanitari poi, il piccolo è deceduto. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. (Ilblogdigio.it)

Napoli - bambino di 10 anni morto per malore improvviso durante la ricreazione nella scuola Borsellino di Quarto - ha perso i sensi e si è accasciato a terra - Un bambino di 10 anni è morto per malore improvviso durante la ricreazione a scuola. Napoli, bambino di 10 anni morto per malore improvvis . Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 11 ottobre 2024, all'istituto scolastico "Borsellino" di Quarto, nella zona flegrea, in provincia di Napoli. (Ilgiornaleditalia.it)

Quarto - Napoli - dramma a scuola : bambino di 10 anni si accascia in classe e muore - La tragedia è avvenuta durante la ricreazione in una scuola elementare di Quarto in provincia di Napoli. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo. . I carabinieri della Tenenza di Quarto, nel Napoletano, sono stati chiamati d’urgenza dall’istituto scolastico Borsellino a via Crocillo per il decesso di un bambino di 10 anni. (Dayitalianews.com)