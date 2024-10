Quando scatta il rinnovo automatico di Danilo con la Juventus (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo una stagione con la fascia da capitano al braccio, il difensore brasiliano della Juventus Danilo non sta vivendo un gran momento in bianconero: Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo una stagione con la fascia da capitano al braccio, il difensore brasiliano dellanon sta vivendo un gran momento in bianconero:

Infortunio Bremer : Juventus - adesso cosa fai con Danilo? La scelta di Thiago Motta - Adesso però, vista l’emergenza, Danilo dovrà trovare spazio per forza di cose. In attesa di un possibile intervento sul mercato, con due nomi già caldissimi nel mirino di Giuntoli, la Juventus dovrà contare sulle forze attualmente presenti in rosa. Già dalla partita di ieri la situazione è apparsa piuttosto seria. (Calcioweb.eu)

Juventus - Danilo fa 200 con i bianconeri : il club CELEBRA il difensore brasiliano - Con il gettone guadagnato con la titolarità nella sfida esterna con il Genoa, tra l’altro da capitano, il brasiliano ha strappato il traguardo delle duecento. Ecco il post Danilo entra nel club delle 200 presenze con la Juventus. Thiago Motta, nonostante […]. La Juventus ha festeggiato le 200 presenze in bianconero da parte del difensore Danilo. (Calcionews24.com)

Genoa-Juventus : Danilo festeggia le 200 gare in bianconero - La presenza in campo contro il Genoa di Danilo, nella gara di questa sera valida per il sesto turno di Serie A, ha permesso al difensore brasiliano... (Calciomercato.com)