Quando e a che ora si giocano le semifinali di Shanghai? Data, programma (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ci avviciniamo alla conclusione di questo swing sul cemento asiatico e il Masters 1000 di Shanghai vive le sue ultime emozioni. In Cina la giornata di sabato 12 ottobre è quella dedicata alle semifinali, con Jannik Sinner in campo contro Tomas Machac per raggiungere la terza finale '1000' della stagione dopo quelle vinte a Miami e Cincinnati. La prima semifinale verrà giocata dall'azzurro e dal ceco alle 10:30 italiane, le 16:30 di Shanghai. La seconda partita, invece, andrà in scena alle 13:00 del nostro fuso orario, le 19:00 locali, tra Taylor Fritz e il vincente di Djokovic-Mensik. programma E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI

