Riminitoday.it - Punta una pistola contro un automobilista durante un diverbio, paura al confine di stato

Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L'allarme è scattato dall'Italia quando, nel tardo pomeriggio di giovedì, due automobilisti che viaggiavano sulla Consolare per San Marino in direzione della Repubblica del Titano hanno avuto un accesoper futili motivi e, uno di questi, per intimorire l'avversario gli hato