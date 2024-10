Quotidiano.net - Progetto ’Spum.e’. L’Umbria adesso punta sulle bollicine

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono stati presentati a Gubbio, al Park Hotel ai Cappuccini, i risultati deldi ricerca.e’ che pone le basi per la possibile nascita di un distretto della spumantistica umbra che potrebbe andare a valorizzare le zone montane dell’Appennino in via di abbandono, promuovendone recupero e reinsediamento. Spum.