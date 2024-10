Profumo rubato, Fassino paga risarcimento di 500 euro: reato estinto (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il deputato del Pd paga un risarcimento di 500 euro e chiude la questione del Profumo rubato al duty free dell'aeroporto di Fiumicino Imolaoggi.it - Profumo rubato, Fassino paga risarcimento di 500 euro: reato estinto Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il deputato del Pdundi 500e chiude la questione delal duty free dell'aeroporto di Fiumicino

Piero Fassino e il profumo rubato al Duty Free di Fiumicino - 500€ di ammenda e archiviazione del caso per “condotta riparatoria” - Si è chiusa la vicenda per l'ex sindaco di Torino Piero Fassino per il “tentato furto” di un profumo dal valore di 130 euro al negozio Duty Free nell'aeroporto di Fiumicino. Il giudice delle indagini preliminari di Civitavecchia ha accettato il risarcimento di 500 euro proposto dall’avvocato di Fass . (Ilgiornaleditalia.it)

Piero Fassino e il profumo rubato a Fiumicino : 500 euro di ammenda e reato estinto - Il giudice delle indagini preliminari di Civitavecchia ha accettato il risarcimento proposto dall’avvocato Nicola Gianaria. Il giudice ha considerato anche la «particolare tenuità » del fatto e che Fassino fosse incensurato. Però poi l’ha rifatto ancora, e ancora…», aveva raccontato un dipendente. L’ex ministro della Giustizia e sindaco di Torino si era proposto di pagare un prezzo maggiorato per ... (Open.online)

Fassino ha pagato il profumo rubato al duty-free di Fiumicino (a prezzo maggiorato) : archiviato per condotta riparatoria - Le testimonianze rese alla Polaria da parte del personale del duty-free, tra l’altro, avevano anche rappresentato altri due episodi che avrebbero visto protagonista lo stesso Fassino che portava via (o tentava di farlo) lo stesso prodotto, in circostanze molto simili. In quell’occasione, Fassino spiegò di essersi distratto rispondendo al telefono e di aver appoggiato il prodotto in tasca perché ... (Ilfattoquotidiano.it)