Profumo rubato a Fiumicino? Piero Fassino paga 500 euro reato estinto

Il procedimento a carico dell'ex sindaco di Torino Piero Fassino, accusato de l tentato furto di un Profumo da 100 euro nel duty free dell'Aeroporto di Fiumicino, è stato archiviato dal gip del tribunale di Civitavecchia in seguito al pagamento della somma di 500 euro a titolo di «condotta riparatoria», che ha portato all'estinzione del reato contestato. L'istanza era stata avanzata alcuni

