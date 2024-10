Trentotoday.it - Prof spacciatrice? Macché. "Coca per uso personale, la cannabis prescritta dal medico"

Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ha fatto decisamente rumore la vicenda dellaessoressa altoatesina di 41 anni scoperta dalla polizia con in casa un vero e proprio bazar di droghe, oltre a 500 euro in contanti. La donna si trova ora agli arresti domiciliari, come deciso dal Gip Elsa Vesco.La difesaCome riporta la Rai