Frosinonetoday.it - Precipita da un viadotto sul raccordo anulare, in gravi condizioni un giovane ciociaro

Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Un volo di una decina di metri da uno dei viadotti del grandea Roma. Un 25enne di Arpino, studente universitario, èto nel vuoto nella zona di Tor Bella Monaca verso le 22 e 30 per cause ancora in fase di accertamento.L'incidente nella serata di ieri e la notizia è