Piron incontra Animl per parlare di sicurezza sul lavoro | +32% gli incidenti mortali

Padovaoggi.it - Piron incontra Animl per parlare di sicurezza sul lavoro: +3,2% gli incidenti mortali

Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Domenica 13 ottobre alle ore 9.30 l’amministrazione Comunale incontrerà la locale Sezione Anmil onlus per una breve Cerimonia in occasione della “74^ Giornata Nazionale Vittime disul” in Piazza Al Lavoratore a Tencarola. “Lo scopo è di creare un momento di riflessione verso