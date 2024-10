Pil | Bankitalia +08% in 2024 +2% in biennio 25-26

Lapresse.it - Pil: Bankitalia +0,8% in 2024, +2% in biennio 25-26

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (LaPresse) – Le nostre proiezioni confermano per ilquelle formulate in precedenza di una crescita del Pil dello 0,6 per cento (0,8% escludendo la correzione per le giornate lavorative) e prefigurano un’accelerazione nelsuccessivo, in cui il prodotto si espanderebbe cumulativamente di oltre il 2 per cento. Lo scrivenelle proiezioni economiche.