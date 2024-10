Quotidiano.net - Pichetto firma il decreto sugli accumuli di elettricità

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilbertohato ilche approva la disciplina del sistema centralizzato di stoccaggio dell'energia elettrica. Dopo il "via libera" della Commissione europea allo schema italiano per lo sviluppo e gestione di un sistema centralizzato, giunto a dicembre 2023, entra nella fase operativa la misura che permetterà a Terna di avviare le procedure di approvvigionamento, con una prima asta rivolta ai sistemi di stoccaggio elettrochimici da svolgersi già nel primo semestre del 2025. La procedura consentirà di contrattualizzare nuovi sistemi di stoccaggio che saranno utilizzati per accumulare energia nei periodi di maggiore produzione rinnovabile, in particolare fotovoltaico ed eolico, per cederla poi in quelli di maggiore consumo.