Picchia la moglie invalida con una mazza di legno arrestato

(Di venerdì 11 ottobre 2024) AGEROLA – Pianillo di Agerola. Il militare della stazione carabinieri risponde al telefono. E’ una chiamata anonima e chiede aiuto per una donna. La vittima sta subendo le angherie del marito e le sue urla arrivano fino all’esterno dell’abitazione dove vivono. Pochi minuti e i carabinieri raggiungono l’appartamento al piano terra e già da lontano notano l’uomo – un 68enne del posto – che stando la donna. La vittima ha la stessa età del marito, èe allettata e in quel momento è su una sdraio messa in terrazzo. Lui ha tra le mani unadella scopa e percuote ripetutamente la propriainerme che a stento grida, esausta. I carabinieri corrono in soccorso dell’anziana e bloccano l’uomo. Le lesioni sono evidenti ed è necessario l’intervento del personale del 118. Per la vittima un’“edema legione occipitale dx” e il trasferimento in ospedale.