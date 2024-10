Piano salva-casa, via libera dalla Giunta regionale al disegno di legge: si aspetta il voto dell'Ar (Di venerdì 11 ottobre 2024) Approvato dal governo Schifani il disegno di legge di recepimento delle “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”, che sarà inviato all'Ars per l'avvio dell'iter parlamentare e consentirà di rendere operativi anche sul territorio siciliano quei punti del “Piano Cataniatoday.it - Piano salva-casa, via libera dalla Giunta regionale al disegno di legge: si aspetta il voto dell'Ar Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Approvato dal governo Schifani ildidi recepimentoe “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”, che sarà inviato all'Ars per l'avvio'iter parlamentare e consentirà di rendere operativi anche sul territorio siciliano quei punti del “

