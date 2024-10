Per Mattarella urge una difesa comune europea che sia un vero deterrente (Di venerdì 11 ottobre 2024) AGI - Solo una difesa comune europea, integrata con la Nato, darà protagonismo alla Ue e sarà il necessario "deterrente" contro le rinate mire russe. Sergio Mattarella esorta ancora una volta i 27 alleati a unirsi per difendere il continente superando l'attuale frammentazione. Mentre Putin parla di un nuovo "ordine mondiale", mentre Zelensky vola nelle capitali europee per costruire una exit strategy dalla guerra, mentre Israele spinge sul confine con il Libano fino a travolgere la missione Unifil, il capo dello Stato suona la sveglia a Bruxelles, ma soprattutto ai governi europei, perché superino le loro divisioni e comprendano che solo uniti possono essere argine alle mire delle nuove potenze, a cominciare da quella di Mosca. Agi.it - Per Mattarella urge una difesa comune europea che sia un vero deterrente Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) AGI - Solo una, integrata con la Nato, darà protagonismo alla Ue e sarà il necessario "" contro le rinate mire russe. Sergioesorta ancora una volta i 27 alleati a unirsi per difendere il continente superando l'attuale frammentazione. Mentre Putin parla di un nuovo "ordine mondiale", mentre Zelensky vola nelle capitali europee per costruire una exit strategy dalla guerra, mentre Israele spinge sul confine con il Libano fino a travolgere la missione Unifil, il capo dello Stato suona la sveglia a Bruxelles, ma soprattutto ai governi europei, perché superino le loro divisioni e comprendano che solo uniti possono essere argine alle mire delle nuove potenze, a cominciare da quella di Mosca.

