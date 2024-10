Pellegrini, dal calo con la Roma all’espulsione in azzurro: ecco cosa gli è successo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il centrocampista giallorosso sta deludendo con il club e in Nazionale. De Sisti: "Soffre la pressione" Lorenzo Pellegrini continua a deludere. Ieri sera il centrocampista della Roma è stato protagonista, ma in negativo, con la maglia dell'Italia, rimediando un'espulsione, al tramonto del primo tempo, per un brutto intervento a centrocampo. Con gli azzurri avanti 2-0, Sbircialanotizia.it - Pellegrini, dal calo con la Roma all’espulsione in azzurro: ecco cosa gli è successo Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il centrocampista giallorosso sta deludendo con il club e in Nazionale. De Sisti: "Soffre la pressione" Lorenzocontinua a deludere. Ieri sera il centrocampista dellaè stato protagonista, ma in negativo, con la maglia dell'Italia, rimediando un'espulsione, al tramonto del primo tempo, per un brutto intervento a centrocampo. Con gli azzurri avanti 2-0,

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pellegrini squalificato - torna subito a Roma. Spalletti chiama un ex Inter - RITORNO A TRIGORIA – Lorenzo Pellegrini è stato espulso nella partita tra Italia e Belgio e dunque non sarà a disposizione degli azzurri per il prossimo impegno in Nations League. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Spalletti sostituisce Pellegrini con un ex Inter RICHIAMATO – Al posto di Pellegrini, il CT Luciano Spalletti ha convocato Nicolò Zaniolo, ora in forza all’Atalanta, per ... (Inter-news.it)

Italia - Pisilli : "Pellegrini era dispiaciuto - ma sa come rialzarsi. L'esordio a Roma un onore" - Niccolò Pisilli, giovane centrocampista della Roma che ha fatto il suo esordio in Nazionale negli ultimi 10` di Italia-Belgio, ha parlato alla... (Calciomercato.com)

Roma - Pruzzo : «Pellegrini? Fossi in lui andrei via. I giallorossi stanno comprando quei giocatori» - L’ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla squadra giallorossa L’ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo, ai microfoni di Radio Radio Mattino, ha rilasciato qualche dichiarazione sulla squadra giallorossa: in particolar modo delle polemiche nei confronti di capitan Pellegrini. (Calcionews24.com)