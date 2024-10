PEI per l’AS 2024 25 | come progettarlo e approvarlo entro il 31 ottobre secondo le norme attualmente in vigore

Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Corso online accreditato (20 ore) per supportare i docenti di ogni ordine a grado a strutturare il PEI in ogni fase, dall’osservazione alla stesura, in conformità alleine con uno sguardo concreto sulle reali azioni da attuare in classe. L'articolo PEI per/25:il 31lein