Triesteprima.it - Panteca e il voto per il sindaco, il presidente "pianista" nel mirino dell'opposizione

Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) TRIESTE - A far discutere le parti questa volta non è la lunghissima lista di emendamenti sul progetto per Porto vecchio, bensì la mano deldel Consiglio comunale Francesco Di Paola. L'esponente legato per appartenenza politica alla giunta Dipiazza durante l'ultima seduta