Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Panzieri, vocale choc del killer al padre: “Tutto risolto, non è successo niente”

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Pesaro, 11 ottobre 2024 – E’ in corso di svolgimento, in corte d’assise a Pesaro, l’udienza del processo per l’di Pierpaolo. Ascoltati i testimoni dell’accusa. Il giovane, 27 anni, è stato ucciso nella sua casa di via Gavelli con 23 coltellate, il 20 febbraio del 2022, dall’amico reo confesso Micheal Alessandrini, ora in carcere. E’ in corso la testimonianza del dirigente della squadra mobile di Pesaro Paolo Badioli che ha ricostruito le fasi dell’. I due amici avevano cenato insieme. Paolo Badioli ha mostrato in aula un filmato che mostra le immagini delle telecamere che riprendono Alessandrini mentre si reca a casa dell’amico per poi allontanarsene correndo dopo il delitto. La rabbia di mamma Laura: "Vigliacco fino in fondo" In aula è stato ascoltato anche un messaggioinviato da Alessandrini alla notte del delitto.