Omicidio a Rozzano, ragazzo accoltellato e lasciato in strada agonizzante: 30enne muore in ospedale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un ragazzo di 30 anni è stato ucciso a coltellate nella notte a Rozzano, nel Milanese. L'aggressione è avvenuta nella notte. Il giovane è stato trovato a terra per Leggo.it - Omicidio a Rozzano, ragazzo accoltellato e lasciato in strada agonizzante: 30enne muore in ospedale Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Undi 30 anni è stato ucciso a coltellate nella notte a, nel Milanese. L'aggressione è avvenuta nella notte. Il giovane è stato trovato a terra per

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ragazzo ucciso a coltellate per strada : l'omicidio a Rozzano - Qualcuno ha notato il suo corpo pieno di sangue in viale Romagna a Rozzano (Milano). Mancavano pochi minuti alle 3. La chiamata ai soccorsi. E la corsa in ospedale, dov'è morto poco dopo. Sono i primi fotogrammi di un omicidio avvenuto nel comune dell'hinterland milanese durante la notte tra... (Milanotoday.it)