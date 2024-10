Omicidio a Rozzano, 31enne accoltellato in strada muore in ospedale (Di venerdì 11 ottobre 2024) AGI - Un ragazzo di 31 anni, italiano, è morto nella notte all'ospedale Humanitas di Rozzano poco dopo l'arrivo. Intorno alle ore 3, una pattuglia della tenenza dei carabinieri di Rozzano, durante un servizio ordinario di perlustrazione del territorio, ha trovato in viale Romagna la vittima a terra, vicino a una pensilina dei mezzi pubblici, con una ferita da taglio al petto. I militari dell'Arma hanno immediatamente allertato il 118. Inutile la corsa in ospedale. Si indaga per Omicidio. Al vaglio le telecamere della zona per cercare elementi utili alla ricostruzione della vicenda. Agi.it - Omicidio a Rozzano, 31enne accoltellato in strada muore in ospedale Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) AGI - Un ragazzo di 31 anni, italiano, è morto nella notte all'Humanitas dipoco dopo l'arrivo. Intorno alle ore 3, una pattuglia della tenenza dei carabinieri di, durante un servizio ordinario di perlustrazione del territorio, ha trovato in viale Romagna la vittima a terra, vicino a una pensilina dei mezzi pubblici, con una ferita da taglio al petto. I militari dell'Arma hanno immediatamente allertato il 118. Inutile la corsa in. Si indaga per. Al vaglio le telecamere della zona per cercare elementi utili alla ricostruzione della vicenda.

