Olimpia Milano-Paris oggi in tv | programma orario e diretta Eurolega 2024 2025 basket

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 2^ giornata dell’di. Importante appuntamento casalingo per gli uomini di coach Messina, che devono fronteggiare le prime difficoltà di formazione alla ricerca della prima vittoria nella competizione, dopo la brutta prestazione, con annessa sconfitta, contro il Monaco. Di fronte, una squadra da non sottovalutare, alla prima partecipazione all’dopo la vittoria dell’Eurocup nella scorsa stagione, e che all’esordio ha perso di un solo possesso contro la Stella Rossa. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 11 ottobre. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per l’di