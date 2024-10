Quotidiano.net - Nuovo attacco di Israele contro postazione Unifil, 2 feriti

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Una fonte delle Nazioni Unite afferma cheha nuovamente aperto il fuocoun posto di osservazione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale, ferendo due persone, una delle quali in modo grave. I due caschi blunelad una torretta di osservazione dell'a Naqoura, secondo quanto si apprende da fonti militari d'intelligence libanesi, sono di nazionalità cingalese. Secondo il Times of Israel, il fuoco israeliano è stato apertoun posto di osservazione della forza di mantenimento della pacenella sua base principale a Naqoura, nel Libano meridionale. Le Idf non hanno rilasciato dichiarazioni immediate in merito al rapporto. Secondo un rapporto della tv libanese Al Mayadeen, affiliata a Hezbollah, ripreso da Haaretz una delle due persone, ferite stamattina dalla basedi Naqura da spari israeliani, è in gravi condizioni.