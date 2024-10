Europa.today.it - Non sto piangendo, è solo entrato un Rafa Nadal nell'occhio

Leggi tutta la notizia su Europa.today.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) No, non stiamo, abbiamounel. L’uomo che ha giocato un’intera carriera con un piede e mezzo (nel 2005 i medici gli dissero che c’erano concrete possibilità che avrebbe dovuto smettere di giocare a tennis), che ha saputo diventare mito e leggenda non per la