Leccotoday.it - Non solo pioggia, il cielo regala anche magie: l'aurora boreale sul Lecchese

Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Non soltanto, maltempo, devastazione. Ilpuò garantirespettacoli meravigliosi come quello che nella serata di giovedì 10 ottobre ha tenuto tante persone con il naso all'insù, in particolare astrofili e appassionati di astronomia, in grado di puntare i propri obiettivi verso