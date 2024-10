?Non si fermano le polemiche dopo l'attacco israeliano alla base UNIFIL in Libano (Di venerdì 11 ottobre 2024) Questa mattina l'esercito israeliano ha reso noto di aver ucciso il comandante della Jihad islamica palestinese Mohammad Abdullah nel campo profughi di Nur Shams in Cisgiordania. L’uomo sarebbe stato eliminato nel raid aereo israeliano sul campo di Tulkarem. Non si fermano le polemiche attorno a quanto avvenuto ieri nel sud del Libano dove le forze armate israeliane hanno aperto il fuoco contro il quartier generale dell'UNIFIL a Naqoura, causando il ferimento di due caschi blu. Altre due postazioni a Labbouneh e Ras Naqoura, che ospitano il contingente italiano, sono state colpite. Di poco fa la notizia che l’Idf ha sparato contro un punto di osservazione della forza di pace UNIFIL nella sua base principale di Naqoura, nel Libano meridionale, ferendo due persone. Lo fanno sapere fonti Onu, riportate dall’agenzia di stampa Reuters. Panorama.it - ?Non si fermano le polemiche dopo l'attacco israeliano alla base UNIFIL in Libano Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Questa mattina l'esercitoha reso noto di aver ucciso il comandante della Jihad islamica palestinese Mohammad Abdullah nel campo profughi di Nur Shams in Cisgiordania. L’uomo sarebbe stato eliminato nel raid aereosul campo di Tulkarem.sileattorno a quanto avvenuto ieri nel sud deldove le forze armate israeliane hanno aperto il fuoco contro il quartier generale dell'a Naqoura, causando il ferimento di due caschi blu. Altre due postazioni a Labbouneh e Ras Naqoura, che ospitano il contingente italiano, sono state colpite. Di poco fa la notizia che l’Idf ha sparato contro un punto di osservazione della forza di pacenella suaprincipale di Naqoura, nelmeridionale, ferendo due persone. Lo fanno sapere fonti Onu, riportate dall’agenzia di stampa Reuters.

