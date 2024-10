Puntomagazine.it - Nola: Carabinieri sequestrano piantagione di marijuana lungo il torrente

Ritrovata una piantagione di marijuana con materiale fertlizzante. Piante di un peso complessivo di 80 chili Una piantagione di marijuana pronta per essere raccolta, a due passi dal torrente con tanto di materiale per l'irrigazione e il fertilizzante. Siamo a Nola, nella zona Asi, e i Carabinieri della stazione hanno sequestrato 24 piante di canapa indiana alte dal metro e mezzo ai tre metri. La piantagione, per un peso complessivo di 80 chili, era lungo l'argine del torrente in un terreno – la cui proprietà è in corso di accertamento – che alcuni operai stavano bonificando. Da lì la segnalazione ai militari che hanno sequestrato le piante. Indagini in corso