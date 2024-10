Nobel per la Pace all’organizzazione giapponese Nihon Hidankyo (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il comitato norvegese del Nobel ha assegnato il premio per la Pace del 2024 all'organizzazione giapponese Nihon Hidankyo. Si tratta di un movimento per i sopravvissuti delle bombe atomiche ad Hiroshima e Nagasaki, nota anche come Hibakusha. Il premio è stato conferito per i suoi sforzi per ottenere un mondo libero dalle armi L'articolo Nobel per la Pace all’organizzazione giapponese Nihon Hidankyo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il comitato norvegese delha assegnato il premio per ladel 2024 all'organizzazione. Si tratta di un movimento per i sopravvissuti delle bombe atomiche ad Hiroshima e Nagasaki, nota anche come Hibakusha. Il premio è stato conferito per i suoi sforzi per ottenere un mondo libero dalle armi L'articoloper laproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Il premio Nobel per la pace 2024 all’organizzazione giapponese Nihon Hidankyo - . 080, al marzo 2016. Il presidente del comitato, Jorgen Watne Frydnes, ha descritto Nihon Hidankyo come ‘un movimento popolare di sopravvissuti alla bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki, noto anche come Hibakusha’ e ha affermato che ha ricevuto il premio per la pace ‘per i suoi sforzi per realizzare un mondo libero dalle armi nucleari e per aver dimostrato attraverso le testimonianze che le ... (Metropolitanmagazine.it)

Nobel per la Pace a Nihon Hidankyo - l'ong giapponese contro le armi nucleari - In questo momento della storia umana, vale la pena ricordare a noi stessi cosa sono le armi nucleari: le armi più distruttive che il mondo abbia mai visto». I conflitti più recenti, ha spiegato il presidente del Comitato di Oslo, hanno messo «sotto pressione» in modo «allarmante» quello che ha definito «il tabù sull'uso delle armi nucleari». (Iltempo.it)

Nobel Pace ad antinucleari giapponesi - 10 Il Nobel per la Pace 2024 è stato assegnato all'organizzazione antinucleare giapponese Nihon Hidankyo. A Gaza "è come il Giappone di 80 anni fa", commenta l'organizzazione. E' l'unica organizzazione nazionale di sopravvissuti alla bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki. . Il comitato di Oslo spiega che il riconoscimento va agli sforzi dell'associazione per avere un mondo libero dalle armi ... (Televideo.rai.it)