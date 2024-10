Ilgiornale.it - Nobel per la Pace ai sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki impegnati per un mondo senza atomica

Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Premio assegnato all'organizzazione giapponese "per i suoi sforzi per realizzare unlibero dalle armi nucleari e per aver dimostrato attraverso la testimonianza deiche le armi nucleari non devono mai più essere utilizzate"