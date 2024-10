Nobel per la pace a organizzazione giapponese Nihon Hidankyo: l’annuncio (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Comitato norvegese per il Nobel ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la pace 2024 all’organizzazione giapponese Nihon Hidankyo. Si tratta dell’associazione dei sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, nota anche come Hibakusha. Il premio è stato assegnato “per i suoi sforzi per realizzare un mondo libero dalle armi nucleari e per aver dimostrato attraverso la testimonianza dei sopravvissuti che le armi nucleari non devono mai più essere utilizzate”. Lapresse.it - Nobel per la pace a organizzazione giapponese Nihon Hidankyo: l’annuncio Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Comitato norvegese per ilha deciso di assegnare il Premioper la2024 all’. Si tratta dell’associazione dei sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, nota anche come Hibakusha. Il premio è stato assegnato “per i suoi sforzi per realizzare un mondo libero dalle armi nucleari e per aver dimostrato attraverso la testimonianza dei sopravvissuti che le armi nucleari non devono mai più essere utilizzate”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Premio Nobel per la pace 2024 a organizzazione antinucleare giapponese - Nihon Nihon Hidankyo è un movimento popolare che da anni si prodiga per una moratoria definitiva globale delle armi nuclear. (Imolaoggi.it)

Nobel Pace a Nihon Hidankyo : una scelta che parla all’oggi - In quel periodo, il movimento per il divieto delle armi nucleari e a idrogeno si era intensificato in Giappone, in seguito all’esposizione dei membri dell’equipaggio del peschereccio giapponese “Daigo Fukuryu Maru” ai test nucleari condotti dagli Stati uniti nell’atollo di Bikini, nel Pacifico. (askanews) – Un premio che guarda all’ieri, ma parla all’oggi, e con voce chiara: il Nobel per la Pace ... (Ildenaro.it)

Il Nobel per la pace assegnato al gruppo giapponese Nihon Hidanky? - L’11 ottobre il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Nihon Hidanky?, un’organizzazione giapponese che si batte per l’abolizione delle armi nucleari e riunisce i sopravvissuti delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki. Leggi . (Internazionale.it)