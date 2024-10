Nobel per la Pace a organizzazione antinucleare giapponese Nihon Hidankyo. L'annuncio (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Svezia, 11 ottobre 2024 “Il Premio Nobel per la Pace è stato assegnato all'organizzazione giapponese per le armi antiatomiche Nihon Hidankyo, che riunisce i sopravvissuti ai bombardamenti nucleari di Hiroshima e Nagasaki nel 1945. Nihon Hidankyo riceve il premio per la Pace per il suo impegno a favore di un mondo senza armi nucleari e per aver dimostrato, attraverso testimonianze, che le armi nucleari non dovranno mai più essere utilizzate. In questo momento della storia umana, vale la pena ricordare a noi stessi cosa sono le armi nucleari: le armi più distruttive che il mondo abbia mai visto. Il Comitato Nobel desidera onorare tutti i sopravvissuti che, nonostante la sofferenza fisica e i ricordi dolorosi, hanno scelto di usare la loro costosa esperienza per coltivare speranza e impegno per la Pace”. Liberoquotidiano.it - Nobel per la Pace a organizzazione antinucleare giapponese Nihon Hidankyo. L'annuncio Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Svezia, 11 ottobre 2024 “Il Premioper laè stato assegnato all'per le armi antiatomiche, che riunisce i sopravvissuti ai bombardamenti nucleari di Hiroshima e Nagasaki nel 1945.riceve il premio per laper il suo impegno a favore di un mondo senza armi nucleari e per aver dimostrato, attraverso testimonianze, che le armi nucleari non dovranno mai più essere utilizzate. In questo momento della storia umana, vale la pena ricordare a noi stessi cosa sono le armi nucleari: le armi più distruttive che il mondo abbia mai visto. Il Comitatodesidera onorare tutti i sopravvissuti che, nonostante la sofferenza fisica e i ricordi dolorosi, hanno scelto di usare la loro costosa esperienza per coltivare speranza e impegno per la”.

