Nobel per la pace 2024 ai superstiti di Hiroshima e Nagasaki: vince l'organizzazione giapponese Nihon Hidankyo

Il comitato norvegese del Nobel ha assegnato il premio per la pace 2024 all'organizzazione giapponese Nihon Hidankyo, l'associazione fondata dai sopravvissuti ai bombardamenti atomici in Giappone durante la Seconda guerra mondiale

Premio Nobel per la pace 2024 all’organizzazione antinucleare giapponese Nihon Hidankyo - . L'articolo Premio Nobel per la pace 2024 all’organizzazione antinucleare giapponese Nihon Hidankyo sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della Disciplina dei Diritti Umani esprime viva soddisfazione per l’insigne riconoscimento conseguito dall’organizzazione antinucleare giapponese Nihon Hidankyo: Premio Nobel per la pace 2024. (Orizzontescuola.it)

Il Nobel per la pace 2024 ai superstiti di Hiroshima e Nagasaki - . Realizzare un mondo libero dalle armi nucleari. Servizio di Marco Burini The post Il Nobel per la pace 2024 ai superstiti di Hiroshima e Nagasaki first appeared on TG2000. Punta a questo obiettivo l’associazione giapponese dei sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, a cui è stato assegnato il premio Nobel per la pace. (Tv2000.it)

Nobel per la pace a organizzazione sopravvissuti atomica : “Gaza come il Giappone 80 anni fa” - . Si tratta dell’associazione, nata nel 1956, dei sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, nota anche come Hibakusha. “A Gaza vediamo bambini insanguinati, è come in Giappone 80 anni fa”, ha affermato Toshiyuki Mimaki, direttore dell’organizzazione esposto alle radiazioni nella sua casa di Hiroshima all’età di 3 anni, commentando l’assegnazione del premio. (Lapresse.it)