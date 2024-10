Nobel per la pace 2024 a Nihon Hidankyo, l'organizzazione anti armi nucleari dei sopravvissuti a Hirosima e Nagasaki (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Premio Nobel per la pace per il 2024 è stato assegnato all'organizzazione giapponese Nihon Hidankyo. Questo movimento di base di sopravvissuti alla bomba atomica di Hiroshima e Ilmessaggero.it - Nobel per la pace 2024 a Nihon Hidankyo, l'organizzazione anti armi nucleari dei sopravvissuti a Hirosima e Nagasaki Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Premioper laper ilè stato assegnato all'giapponese. Questo movimento di base dialla bomba atomica di Hiroshima e

