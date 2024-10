No a Passweb per le pratiche pensionistiche della scuola: la Flc Cgil lancia una petizione (Di venerdì 11 ottobre 2024) Non si placa il malcontento per l'utilizzo di Passweb per le pratiche pensionistiche: la Flc Cgil impugna la circolare ministeriale e lancia una petizione per dire no. "Un vero e proprio atto di imperio che contraddice quanto finora affermato dal Ministero medesimo che aveva assicurato non più tardi di qualche mese fa che le scuole sarebbero state liberate da questa illegittima incombenza proprio a partire dalle pratiche pensionistiche del prossimo anno" scrive il sindacato spiegando le ragioni che hanno portato a impugnare la circolare ministeriale. L'articolo No a Passweb per le pratiche pensionistiche della scuola: la Flc Cgil lancia una petizione . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Non si placa il malcontento per l'utilizzo diper le: la Flcimpugna la circolare ministeriale eunaper dire no. "Un vero e proprio atto di imperio che contraddice quanto finora affermato dal Ministero medesimo che aveva assicurato non più tardi di qualche mese fa che le scuole sarebbero state liberate da questa illegittima incombenza proprio a partire dalledel prossimo anno" scrive il sindacato spiegando le ragioni che hanno portato a impugnare la circolare ministeriale. L'articolo No aper le: la Flcuna

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Le scuole non sono sedi distaccate dell’Inps” : gli assistenti amministrativi dicono no all’uso esclusivo di Passweb per le pratiche pensioni - . Palermo e provincia. "Ad Aprile scorso apprendevamo dai mass media che “nell’ambito delle attività del Piano di semplificazione per la scuola, il Ministero ha fatto sapere oggi alle organizzazioni sindacali che è stato avviato un procedimento di semplificazione per ciò che riguarda la gestione delle domande di pensionamento del personale scolastico da parte delle segreterie": così in un ... (Orizzontescuola.it)