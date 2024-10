Nihon Hidankyo, chi sono gli ‘hibakusha’: Nobel in lotta per mondo libero da armi nucleari (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'organizzazione ha ricevuto oggi il riconoscimento per la Pace Quando mancano 10 mesi all'80esimo anniversario dei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki e in un momento storico in cui il tema degli armamenti nucleari è tornato di grande attualità, la Japan Confederation of A-Bomb and H-Bomb Sufferers' Organisations - comunemente nota come Hidankyo - ha ricevuto Sbircialanotizia.it - Nihon Hidankyo, chi sono gli ‘hibakusha’: Nobel in lotta per mondo libero da armi nucleari Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'organizzazione ha ricevuto oggi il riconoscimento per la Pace Quando mancano 10 mesi all'80esimo anniversario dei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki e in un momento storico in cui il tema degli armamentiè tornato di grande attualità, la Japan Confederation of A-Bomb and H-Bomb Sufferers' Organisations - comunemente nota come- ha ricevuto

