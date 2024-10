Natalità: un anno di Generazione G, Prénatal celebra con donazioni di oltre 800mila euro (Di venerdì 11 ottobre 2024) In collaborazione con Moige, il progetto punta a raggiungere 500 famiglie fragili entro il 2024 In soli 12 mesi, donazioni economiche per più di 800 mila euro, creazione di una rete di supporto in 29 città italiane, formazione di 53 genitori esperti per sostenere 264 famiglie fragili di cui oltre il 70% alla prima gravidanza Sbircialanotizia.it - Natalità: un anno di Generazione G, Prénatal celebra con donazioni di oltre 800mila euro Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) In collaborazione con Moige, il progetto punta a raggiungere 500 famiglie fragili entro il 2024 In soli 12 mesi,economiche per più di 800 mila, creazione di una rete di supporto in 29 città italiane, formazione di 53 genitori esperti per sostenere 264 famiglie fragili di cuiil 70% alla prima gravidanza

Natalità : un anno di Generazione G - Prénatal celebra con donazioni di oltre 800mila euro - Il valore restituito da Generazione G potrà essere da stimolo a istituzioni e a realtà che si impegnano ogni giorno per continuare a sostenere iniziative in grado di impattare fortemente sul futuro del nostro Paese”. Sono i numeri di Generazione G (Generazione Genitori) diffusi oggi da Prénatal, azienda da oltre 60 anni vicina alle famiglie italiane, a un anno dal lancio dell'iniziativa nata in ... (Iltempo.it)