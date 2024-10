Natalità: un anno di Generazione G, Prénatal celebra con donazioni di oltre 800mila euro (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – In soli 12 mesi, donazioni economiche per più di 800 mila euro, creazione di una rete di supporto in 29 città italiane, formazione di 53 genitori esperti per sostenere 264 famiglie fragili di cui oltre il 70% alla prima gravidanza e la nascita di 42 bimbi – e altrettante coppie di neo genitori L'articolo Natalità: un anno di Generazione G, Prénatal celebra con donazioni di oltre 800mila euro proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – In soli 12 mesi,economiche per più di 800 mila, creazione di una rete di supporto in 29 città italiane, formazione di 53 genitori esperti per sostenere 264 famiglie fragili di cuiil 70% alla prima gravidanza e la nascita di 42 bimbi – e altrettante coppie di neo genitori L'articolo: undiG,condiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Natalità : un anno di Generazione G - Prénatal celebra con donazioni di oltre 800mila euro - In collaborazione con Moige, il progetto punta a raggiungere 500 famiglie fragili entro il 2024 In soli 12 mesi, donazioni economiche per più di 800 mila euro, creazione di una rete di supporto in 29 città italiane, formazione di 53 genitori esperti per sostenere 264 famiglie fragili di cui oltre il 70% alla prima gravidanza […]. (Sbircialanotizia.it)