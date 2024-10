Natalità: Rivolta (PRG Retail Group), ‘con Generazione G al centro la denatalità' (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano, 10 ott. (Adnkronos) - “Il progetto Generazione G nasce, ormai, un anno fa. È stato lanciato da Prénatal, in occasione del suo 60esimo anniversario. È stato un momento per scendere in campo con un progetto di attivismo sociale. Abbiamo deciso, infatti, di ricoprire un ruolo di responsabilità sociale verso l'intero Paese, in quanto al centro di questo progetto c'è il tema della deNatalità. Pertanto, questo progetto voleva essere un contributo per cercare di invertire il trend di deNatalità a cui stiamo assistendo ormai da diversi anni”. Lo afferma Alberto Rivolta, Ceo di PRG Retail Group, in occasione dell'evento organizzato a Milano per celebrare i risultati del primo anno di Generazione G, l'iniziativa lanciata da Prénatal con il supporto di Moige, Movimento italiano genitori. Liberoquotidiano.it - Natalità: Rivolta (PRG Retail Group), ‘con Generazione G al centro la denatalità' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano, 10 ott. (Adnkronos) - “Il progettoG nasce, ormai, un anno fa. È stato lanciato da Prénatal, in occasione del suo 60esimo anniversario. È stato un momento per scendere in campo con un progetto di attivismo sociale. Abbiamo deciso, infatti, di ricoprire un ruolo di responsabilità sociale verso l'intero Paese, in quanto aldi questo progetto c'è il tema della de. Pertanto, questo progetto voleva essere un contributo per cercare di invertire il trend di dea cui stiamo assistendo ormai da diversi anni”. Lo afferma Alberto, Ceo di PRG, in occasione dell'evento organizzato a Milano per celebrare i risultati del primo anno diG, l'iniziativa lanciata da Prénatal con il supporto di Moige, Movimento italiano genitori.

