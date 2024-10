Natalità: Affinita (Moige), ‘con Generazione G aiutati oltre 250 genitori fragili’ (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Il progetto Generazione G ha avuto un impatto molto forte. Ha coinvolto oltre 250 genitori fragili che sono stati sostenuti e aiutati, attraverso la creazione di una vera e propria rete di rapporti nella sfida della genitorialità”. Lo ha detto Antonio Affinita, direttore generale Moige, Movimento italiano genitori, all’Adnkronos in occasione dell’evento organizzato L'articolo Natalità: Affinita (Moige), ‘con Generazione G aiutati oltre 250 genitori fragili’ proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Il progettoG ha avuto un impatto molto forte. Ha coinvolto250fragili che sono stati sostenuti e, attraverso la creazione di una vera e propria rete di rapporti nella sfida dellaalità”. Lo ha detto Antonio, direttore generale, Movimento italiano, all’Adnkronos in occasione dell’evento organizzato L'articolo),250proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Natalità : Affinita (Moige) - ‘con Generazione G aiutati oltre 250 genitori fragili' - “I genitori esperti - spiega Affinita - intervengono sulla genitorialità fragile alla luce di quelle che sono le loro esigenze. Per questo, siamo molto contenti di come sta procedendo il progetto attualmente in corso, in quanto dai primi risultati raccolti si evidenzia un impatto sociale positivo davvero molto importante”. (Liberoquotidiano.it)