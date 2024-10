Morti sul lavoro: ancora negativi i dati di Emilia-Romagna e provincia di Bologna (Di venerdì 11 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BolognaTODAYÈ uscito, come ogni anno, il rapporto sui decessi in occasione di lavoro dell’Osservatorio Sicurezza sul lavoro e Ambiente dell’azienda Vega Engineering. L’azienda di Mestre, che si occupa di sicurezza sul lavoro, ha istituito un Bolognatoday.it - Morti sul lavoro: ancora negativi i dati di Emilia-Romagna e provincia di Bologna Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DITODAYÈ uscito, come ogni anno, il rapporto sui decessi in occasione didell’Osservatorio Sicurezza sule Ambiente dell’azienda Vega Engineering. L’azienda di Mestre, che si occupa di sicurezza sul, ha istituito un

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Più di 4000 infortuni e 5 morti sul lavoro nei primi 7 mesi dell'anno nel Ravennate - Sono ancora tanti, troppi gli infortuni sul lavoro che si verificano in tutta la Romagna, così come nel resto d'Italia - l'ultimo avvenuto proprio oggi alle Bassette. . . . In occasione della 74esima Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, organizzata dall'Anmil che quest’anno si. (Ravennatoday.it)

Lavoro - in provincia 5 morti e oltre 3 mila infortuni in sette mesi. La Cisl : "Trasformare l'indignazione in azioni" - Rimini presenta un totale di 3.192 infortuni su lavoro, con la fascia tra i 40 e i 60 anni che risulta essere la più colpita, con 1.405 casi. I lavoratori tra i 20 e i 40 anni sono stati coinvolti in 1.027 incidenti, mentre gli over 60 hanno riportato 232 infortuni. Per i più giovani, fino a 20... (Riminitoday.it)

Sei morti sul lavoro in sette mesi in provincia - la Cisl : "La prevenzione è un investimento - non un costo" - In occasione della 74esima Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, organizzata dall'Anmil che quest’anno si celebra domenica 13 ottobre, il nostro pensiero si rivolge a tutte le vittime e alle loro famiglie. Ogni incidente sul lavoro non è solo una fredda statistica, ma... (Cesenatoday.it)