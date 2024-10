Tg24.sky.it - Monza, uomo avvelena compagna per farla abortire: condannato a 6 anni

Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)dal tribunale dia 6di carcere per interruzione non consensuale di gravidanza. L', un imprenditore brianzolo 55enne, avrebbe sciolto di nascosto un farmaco in una tisana e in un bicchiere di acqua di cocco offerti alla45enne incinta. Ma gli esami tossicologici non hanno fornito elementi decisivi. La vicenda risale al 2018. Oggi la sentenza.