Monticello appello per ritrovare il 16enne Luca scomparso da 24 ore | ' ' Chi sa qualcosa chiami i carabinieri' '

(Di venerdì 11 ottobre 2024)(Lecco), 11 ottobre 2024 –ha solo 16 anni. Ieri sera, giovedì 10 ottobre, è uscito di casa e non è più tornato. Dove sia non si sa. I suoi genitori sono preoccupati e chiedono un aiuto a chi magari possa averlo visto o abbia informazioni utili. Lo chiedono anche dalla Prefettura: “Chiunque possa fornire utili contributi alle ricerche, è pregato di contattare idi Casatenovo”. Il numero è 039 9206820.è alto 1,78 metri e pesa 65 chili. Ha i capelli scuri corti, gli occhi verdi, un fisico atletico e orecchie prominenti. Al momento dell’allontanamento, l’adolescente indossava probabilmente un paio di jeans, una felpa di colore nero e delle ciabatte, modello Crocs di colore verde. Con sé non ha cellulare né documenti. I vigili del fuoco hanno allestito in zona un posto di comando locale per coordinare le ricerche.