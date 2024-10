Ilgiorno.it - Montebello della Battaglia, picchia la compagna e la manda all'ospedale: arrestato

(Di venerdì 11 ottobre 2024)(Pavia), 11 ottobre 2024 – Ha percosso violentemente landola all’. Per questo nei giorni scorsi, a conclusione degli accertamenti, i carabinieriStazione di Bereguardo hannoper maltrattamenti in famiglia e lesioni personali un 46enne romeno disoccupato, residente a, già noto alle forze dell’ordine. In particolare, infatti, l’uomo in passato è già stato denunciato in passato per condotte analoghe. Nel pomeriggio di alcuni giorni fa ha violentemente percosso la sua53enne, provocandole lesioni giudicate guaribili in 25 giorni secondo i medici del San Matteo che si sono presi curadonna. L', al termine delle formalità di rito, è stato acto alla casa circondariale di Torre del Gallo a Pavia.