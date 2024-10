Ministero della Cultura Giuli revoca l’incarico di capo di gabinetto a Gilioli | È venuto a mancare il rapporto fiduciario

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il ministro, Alessandro, hatodidial consigliere Francesco. Lo ha annunciato una nota del, in cui si precisa che è «il».è subentrato a Gennaro Sanano il 6 settembre scorso, dopo che il suo predecessore è rimasto travolto dallo scandalo mediaticosua ex collaboratrice Maria Rosaria Boccia. Fin dal suo primo intervento in parlamento,– che prima di essere nominato ministro era direttore del Maxxi di Roma – ha fatto capire che avrebbe cambiato alcune figure dello staff. Nei giorni scorsi, scrive il Corriere, il neoministro ha incontrato i funzionari del suo dicastero che, a torto o a ragione, più sono rimasti coinvolti nel caso Sanano-Boccia.