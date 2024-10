Milano, ciclista sbatte contro lo sportello aperto di un’auto e vola sull’asfalto: è in fin di vita (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un ciclista di 35 anni in condizioni disperate, soccorso in arresto cardiaco e trasportato dai sanitari di Areu all'ospedale San Carlo. E una prima ipotesi di dinamica che fa pensare a una tragica disattenzione: il conducente di una macchina (o un passeggero seduto dietro) avrebbe aperto lo sportello proprio mentre il trentacinquenne stava passando in sella alla sua bicicletta. Il gravissimo incidente è avvenuto qualche minuto dopo le 20.30 di venerdì 11 ottobre nel tratto di via Soperga compreso tra viale Brianza e via Fratelli Lumiere, a due passi da via Ferrante Aporti. Ilgiorno.it - Milano, ciclista sbatte contro lo sportello aperto di un’auto e vola sull’asfalto: è in fin di vita Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Undi 35 anni in condizioni disperate, soccorso in arresto cardiaco e trasportato dai sanitari di Areu all'ospedale San Carlo. E una prima ipotesi di dinamica che fa pensare a una tragica disattenzione: il conducente di una macchina (o un passeggero seduto dietro) avrebbeloproprio mentre il trentacinquenne stava passando in sella alla sua bicicletta. Il gravissimo incidente è avvenuto qualche minuto dopo le 20.30 di venerdì 11 ottobre nel tratto di via Soperga compreso tra viale Brianza e via Fratelli Lumiere, a due passi da via Ferrante Aporti.

