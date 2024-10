Milan, Scaroni rivela tutto. Arriva Ricci? Maldini-Zanetti, che intesa! Leao … (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le parole di Scaroni e il possibile arrivo di Ricci sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata pubblicate sul Milan Pianetamilan.it - Milan, Scaroni rivela tutto. Arriva Ricci? Maldini-Zanetti, che intesa! Leao … Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le parole die il possibile arrivo disono solo alcune delle notizie più importanti di giornata pubblicate sul

Milan - Paolo Scaroni : se non vinci le partite non serve a niente. Le parole - Mi guardarono male perchè volevo buttare giù la Scala del Calcio. Le sue parole sul momento della squadra e non solo Interviene in occasione del Festival dello Sport di Trento, il presidente rossonero Paolo Scaroni, in occasione dell’evento ”Gli stati generali del calcio italiano”. Secondo lui, i grandi club devono avere grandi e moderni stadi. (Dailymilan.it)

Milan - Scaroni : “Stadio? Mi prendevano per matto. Ecco cosa vogliamo ora …” - Invitato al Festival dello Sport, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato della crescita del club e del tema legato al nuovo stadio. (Pianetamilan.it)

Calcio : Milan. Scaroni "Stadi nuovi sono un'esigenza comune in Italia" - "Stiamo esaminando con attenzione l'ipotesi di fare un impianto nuovo nella zona di San Siro" TRENTO - "Sono partito sei anni fa con tanta frustrazione, dicendo che lo stadio di San Siro era obsoleto e che andava rifatto. La mia proposta era di abbatterlo e di costruire lì vicino uno stadio nuovo. (Ilgiornaleditalia.it)